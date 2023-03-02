Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»

Кадр из фильма «Вызов»

Американский режиссер Бретт Рэтнер, снявший такие фильмы, как «Геракл» и «Час пик», похвалил в социальных сетях российский фильм Клима Шипенко «Вызов».

Рэтнер гордится тем, что одним из первых посмотрел картину. Режиссер отметил, что «Вызов» поразил его во всех смыслах, и сравнил ленту с блокбастерами «Армагеддон» Майкла Бэя и «Гравитация» Альфонсо Куарона. По его словам, в фильме такой же размах, «только с огромным сердцем и юмором».

«Поздравляем Клима, его актеров и съемочную группу! Горжусь, что у меня есть друг, такой великий и талантливый режиссер и космонавт в придачу!» — заявил Рэтнер.

Режиссер добавил, что Шипенко опередил актера Тома Круза в идее съемок в космосе. «Теперь Тому придется сниматься на Луне», — пошутил Рэтнер.

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», «Первого канала», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. В картине снялись Юлия Пересильд, Милош Бикович, Игорь Гордин, Елена Валюшкина, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров и другие. Для съемок в космосе съемочная группа в октябре 2021 года совершила полет на МКС.