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1 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой

Звезды посетили светский показ шоу «Моя мама — шпион»
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Фото предоставлены пресс-службой канала СТС

В Москве состоялась премьера новой многосерийной комедии «Моя мама — шпион» с Ириной Пеговой в главной роли. Вместе с актрисой сериал первым зрителям представили Георгий Дронов, Владимир Вдовиченков, Снежана Самохина, Александр Новиков и другие. 

По сюжету, когда-то Даша (Пегова) была звездой спецотдела Соболева (эту роль сыграл Александр Лыков). Двадцать лет назад она прошла процедуру стирания памяти и вернулась к обычной жизни. Теперь она скромная домохозяйка и жена стоматолога.

Однако враг не дремлет, и после активации памяти к ней возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер. В компании коллег и брутального экс-жениха Макарова (Вдовиченков) ей предстоит найти предателя.

Гостями показа стали Елена Лядова, поддержавшая мужа, Владимира Вдовиченкова, на красной дорожке, Денис Шведов, Янина Студилина, Александр Метелкин и многие другие знаменитости.

Премьера сериала «Моя мама — шпион» состоится в эфире телеканала СТС 13 марта.

Пегова играет шпионку в новом сериале
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