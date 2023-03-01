Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой

В Москве состоялась премьера новой многосерийной комедии «Моя мама — шпион» с Ириной Пеговой в главной роли. Вместе с актрисой сериал первым зрителям представили Георгий Дронов, Владимир Вдовиченков, Снежана Самохина, Александр Новиков и другие.
По сюжету, когда-то Даша (Пегова) была звездой спецотдела Соболева (эту роль сыграл Александр Лыков). Двадцать лет назад она прошла процедуру стирания памяти и вернулась к обычной жизни. Теперь она скромная домохозяйка и жена стоматолога.
Однако враг не дремлет, и после активации памяти к ней возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер. В компании коллег и брутального экс-жениха Макарова (Вдовиченков) ей предстоит найти предателя.
Гостями показа стали Елена Лядова, поддержавшая мужа, Владимира Вдовиченкова, на красной дорожке, Денис Шведов, Янина Студилина, Александр Метелкин и многие другие знаменитости.
Премьера сериала «Моя мама — шпион» состоится в эфире телеканала СТС 13 марта.