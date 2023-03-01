Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой

По сюжету, когда-то Даша (Пегова) была звездой спецотдела Соболева (эту роль сыграл Александр Лыков ). Двадцать лет назад она прошла процедуру стирания памяти и вернулась к обычной жизни. Теперь она скромная домохозяйка и жена стоматолога.

Однако враг не дремлет, и после активации памяти к ней возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер. В компании коллег и брутального экс-жениха Макарова (Вдовиченков) ей предстоит найти предателя.