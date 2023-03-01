Муж Валерии ответил на обвинения в обмане зрителей в телешоу

«Садальский столько несет просто, как будто бы он внутри процесса и знает все и про всех. Дело все в том, что, когда я был в первый раз в Ананасе, я был минус почти пятнадцать килограммов. Я прилетел из Дубая — я ж там лежал в больнице, в реанимации, и там я похудел», — подчеркнул Пригожин.