Муж Валерии ответил на обвинения в обмане зрителей в телешоу

Продюсер Иосиф Пригожин на шоу «Злые языки» опроверг слова актера Станислава Садальского о том, что он якобы не всегда выходил на сцену в костюме Ананаса на шоу «Маска».
«Садальский столько несет просто, как будто бы он внутри процесса и знает все и про всех. Дело все в том, что, когда я был в первый раз в Ананасе, я был минус почти пятнадцать килограммов. Я прилетел из Дубая — я ж там лежал в больнице, в реанимации, и там я похудел», — подчеркнул Пригожин.
Продюсер отметил, что ему кололи гормональные препараты, поэтому Пригожин начал резко набирать вес. По словам Пригожина, спустя несколько недель участия в проекте его вес вырос до 106 килограммов.
Напомним, Иосиф Пригожин стал участником второго сезона проекта «Маска», выходившего в 2021 году. Продюсер выступал в костюме Ананаса. Его разоблачение в третьем выпуске шоу вызвало бурную реакцию у Валерии и стало полной неожиданностью для остальных членов жюри.