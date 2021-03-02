Валерия не узнала своего мужа, скрывавшегося в костюме Ананаса

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

В эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск шоу «Маска», в ходе которого стало известно, кто скрывался под маской Ананаса. Как оказалось, участие в проекте принимал продюсер Иосиф Пригожин, чья супруга, певица Валерия, является членом жюри развлекательной передачи. Исполнительница крайне эмоционально отреагировала на «разоблачение» супруга, которого ранее не смогла узнать в маске по голосу.

Нет! Нет! Нет! Вы что?! Нет! Ребята, я вообще в шоке! Валерия

Новость Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко

Любопытно, что имя Пригожина ни разу не прозвучало в качестве версии того, кто мог бы скрываться в костюме Ананаса. Судьи подозревали кого угодно — от Богдана Титомира и Давы до Константина Цзю и Хабиба Нурмагомедова. Поэтому разоблачение продюсера ошарашило не только Валерию, но и остальных членов жюри.

Телеведущая Регина Тодоренко не удержалась и припомнила коллегам, в прошлом сезоне не поверившим, что она действительно не узнала скрывавшегося под маской супруга, певца Влада Топалова.

Пригожин, в свою очередь, обратился к Валерии:

Солнышко, ты говорила, что я не умею хранить тайны — пожалуйста! Но мне было приятно быть в образе Константина Цзю, потому что, когда вы говорили, есть ли у меня чемпионский титул — конечно! Я завоевал сердце этой замечательной женщины! Песню «Я тебя люблю» я посвятил тебе. Иосиф Пригожин

Вокальное шоу «Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках» — выходит на НТВ. Участники — звезды российского кино, спорта, музыки и телевидения — скрываются за яркими костюмами и соревнуются в пении. Победителем первого сезона шоу стал Анатолий Цой.