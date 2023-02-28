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28 февраля 2023, новость

Безруков похвалил актеров массовки фильма «Нюрнберг»

Актер отметил их убедительное перевоплощение в иностранцев
Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков в разговоре с «КП» похвалил актеров массовки фильма «Нюрнберг» за убедительное перевоплощение в иностранцев.

«Отдельно хочется аплодировать артистам массовых сцен: многие из них были наши, но невероятно убедительно изображали иностранцев. Подходит к  тебе американский полицейский, и спрашивает на чистом русском языке: "Можно сфоткаться"?» — вспомнил Безруков.

По его словам, типажи героев ленты очень хорошо «попадают» в исторические реалии тех времен. Безруков сыграл Романа Руденко, который входил в состав команды СССР Нюрнбергского процесса, в рамках которого нацистов судили за военные преступления.

«Нам хотелось, чтобы в голосе была холодная энергия металла. Ведь обвинитель не имеет права, чтобы голос у него дрожал, пусть даже внутри него кипит негодование, или его душат слезы», — рассказал Безруков.

«Нюрнберг» рассказывает о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.

Помимо Безрукова, в картине снялись также Евгений МироновЛюбовь АксеноваВольфганг ЧерниИгорь Петренко. В широкий прокат фильм выйдет 2 марта.

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