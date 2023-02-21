Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым

В кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера остросюжетной драмы Николая Лебедева «Нюрнберг», основанной на реальных событиях.
На красной дорожке картину представили режиссер и исполнители главных ролей — Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков. Также показ посетил Филипп Киркоров, специально для фильма «Нюрнберг» записавший композицию «Если ты уйдешь».
«Нюрнберг» рассказывает о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.
Помимо присутствовавших на премьере актеров, в картине снялись также Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Вольфганг Черни, Игорь Петренко.
Звездными гостями показа стали Лариса Долина, Александр Домогаров-мл., Карен Шахназаров, Артем Михалков, Алексей Учитель, Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков с женой, Алена Бабенко, Екатерина Шпица, Вера Алентова и другие.
В широкий прокат фильм «Нюрнберг» выйдет 2 марта.