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21 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым

Звезды поддержали выход основанной на реальных событиях драмы
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Фото: предоставлены пресс-службой

В кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера остросюжетной драмы Николая Лебедева «Нюрнберг», основанной на реальных событиях.

На красной дорожке картину представили режиссер и исполнители главных ролей — Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков. Также показ посетил Филипп Киркоров, специально для фильма «Нюрнберг» записавший композицию «Если ты уйдешь».

«Нюрнберг» рассказывает о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.

Помимо присутствовавших на премьере актеров, в картине снялись также Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Вольфганг Черни, Игорь Петренко.

Звездными гостями показа стали Лариса Долина, Александр Домогаров-мл., Карен Шахназаров, Артем Михалков, Алексей Учитель, Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков с женой, Алена Бабенко, Екатерина Шпица, Вера Алентова и другие.

В широкий прокат фильм «Нюрнберг» выйдет 2 марта.

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