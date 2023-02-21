Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым

На красной дорожке картину представили режиссер и исполнители главных ролей — Сергей Безруков , Сергей Кемпо и Алексей Бардуков . Также показ посетил Филипп Киркоров , специально для фильма «Нюрнберг» записавший композицию «Если ты уйдешь».

«Нюрнберг» рассказывает о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.