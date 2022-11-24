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24 ноября 2022, новость

Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии

Уехавшую из России артистку отметили за моноспектакль Post Scriptum
Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Чулпан Хаматова получила награду латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Латвии Хаматова стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором она исполняет главную роль. В постановке принимает участие только сама Хаматова. Артистка примеряет несколько образов во время выступления — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.

Напомним, весной Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев».

Постановка Post Scriptum была представлен в Новом Рижском театре в июне. В ней Хаматова впервые вышла на сцену после отъезда из России. Впоследствии Хаматова вместе с актером Анатолием Белым, также уехавшим из России,  выступила в Прибалтике в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».

Позже о реакции зрителей на спектакль рассказал латвийский актер Ивар Калныньш.

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