Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова получила награду латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
В Латвии Хаматова стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором она исполняет главную роль. В постановке принимает участие только сама Хаматова. Артистка примеряет несколько образов во время выступления — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.
Напомним, весной Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев».
Постановка Post Scriptum была представлен в Новом Рижском театре в июне. В ней Хаматова впервые вышла на сцену после отъезда из России. Впоследствии Хаматова вместе с актером Анатолием Белым, также уехавшим из России, выступила в Прибалтике в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».
Позже о реакции зрителей на спектакль рассказал латвийский актер Ивар Калныньш.