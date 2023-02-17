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17 февраля 2023, новость

Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции

Актриса рассказала о своей жизни после отъезда из России
Чулпан Хаматова

У актрисы Чулпан Хаматовой выступили слезы на глазах во время интервью Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом).

Журналист спросил артистку, насколько сложно ей дался отъезд из России. В ответ Хаматова поделилась, что ей тяжело в Латвии, однако «надо как-то жить дальше». «Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить [как раньше] вообще не получается», — поделилась Хаматова.

По словам актрисы, большую поддержку она получает от поклонников из Украины. Хаматова рассказала, что во время ее гастрольного тура в США украинцы приходили на концерты и благодарили артистку.

Напомним, весной 2022-го Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда. 

В конце ноября стало известно, что она стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором исполняет главную роль. В январе в одном из интервью актриса заявила, что хочет побыстрее завершить актерскую карьеру, потому что жалеет о выбранной профессии.

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