Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции

Чулпан Хаматова

У актрисы Чулпан Хаматовой выступили слезы на глазах во время интервью Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом).

Журналист спросил артистку, насколько сложно ей дался отъезд из России. В ответ Хаматова поделилась, что ей тяжело в Латвии, однако «надо как-то жить дальше». «Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить [как раньше] вообще не получается», — поделилась Хаматова.

По словам актрисы, большую поддержку она получает от поклонников из Украины. Хаматова рассказала, что во время ее гастрольного тура в США украинцы приходили на концерты и благодарили артистку.

Напомним, весной 2022-го Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда.