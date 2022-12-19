Татьяна Навка высказала надежду на возвращение Урганта в эфир

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала в интервью с Надеждой Стрелец критику в адрес Ивана Урганта.

Навка считает, что Ургант не достоин тех жестких слов, которые получает. По ее мнению, шоумен «ничего плохого не сделал». Более того, спортсменка надеется, что ведущий еще вернется в эфир. Ей очень жаль, что артист сейчас не появляется на телевидении.

«Я очень уважаю Ивана, он не должен исчезать, и это какая-то глупость», — заявила Навка. Она отметила, что в России есть люди, которые «отвратительно себя ведут», однако Ургант не имеет к ним никакого отношения.