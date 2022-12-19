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19 декабря 2022, новость

Татьяна Навка высказала надежду на возвращение Урганта в эфир

Фигуристка заявила, что шоумен «ничего плохого не сделал»
Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала в интервью с Надеждой Стрелец критику в адрес Ивана Урганта.

Навка считает, что Ургант не достоин тех жестких слов, которые получает. По ее мнению, шоумен «ничего плохого не сделал». Более того, спортсменка надеется, что ведущий еще вернется в эфир. Ей очень жаль, что артист сейчас не появляется на телевидении.

«Я очень уважаю Ивана, он не должен исчезать, и это какая-то глупость», — заявила Навка. Она отметила, что в России есть люди, которые «отвратительно себя ведут», однако Ургант не имеет к ним никакого отношения.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине в прессе активно распространялась информация об эмиграции Ивана Урганта, однако, как актер позже сообщил в соцсетях, он уехал из России в отпуск. Сообщалось и о закрытии шоу «Вечерний Ургант», некоторое время не выходившего в эфир «Первого канала», но эту информацию опровергла пресс-служба телеканала.

Ранее за Ивана Урганта вступилась Юлия Меньшова. Телеведущая призналась, что не понимает причин «мощной общественной фронды» в адрес коллеги. Недоумение по поводу обрушившегося на шоумена возмущения выразила и Алла Михеева, заявившая, что Ургант не переставал работать на «Первом канале» после приостановки шоу «Вечерний Ургант».

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