Мартиросян раскрыл отношение к Урганту

Гарик Мартиросян

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян раскрыл отношение к шоумену Ивану Урганту. В интервью журналистке Лауре Джугелии он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

«Так как нет чемпионата мира по ведущим, нельзя сказать, кто чемпион. Но если бы было такое соревнование, Ваня бы занял первое место однозначно», — высказался Мартиросян. По его словам, Ургант обладает тонким чувством юмора и является, к тому же, музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах.

«Мне с Ваней Ургантом очень комфортно и очень смешно», — отметил комик. Он добавил, что смеялся до слез над шутками Урганта на съемках передачи «Прожекторперисхилтон».

Ранее Мартиросян заявил, что в последнее время не общается часто с Ургантом, но виделся с ним перед Новым годом.