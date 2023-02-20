Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023

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Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала военная драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на романе Эриха Марии Ремарка. Фильм рассказывает о 19-летнем Пауле Боймере и его одноклассниках, которые отправляются на фронт и познают все ужасы Первой мировой войны.

Лента также получила «бронзовые маски» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший звук». Кинокартина лидирует по числу номинаций на премию BAFTA — всего она заявлена в 14 категориях.

В актерских номинациях призов удостоились Остин Батлер за главную роль в байопике «Элвис» и Кейт Бланшетт за работу в картине «Тар».