Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023

19 февраля прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По красной дорожке мероприятия прошли звезды мирового кинематографа: Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Томпсон, Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Аня Тейлор-Джой, Джейми Дорнан, Патрик Стюарт и многие другие. Кроме того, гостями вечера стали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала военная драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на романе Эриха Марии Ремарка. Фильм рассказывает о 19-летнем Пауле Боймере и его одноклассниках, которые отправляются на фронт и познают все ужасы Первой мировой войны.
Лента также получила «бронзовые маски» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший звук». Кинокартина лидирует по числу номинаций на премию BAFTA — всего она заявлена в 14 категориях.
В актерских номинациях призов удостоились Остин Батлер за главную роль в байопике «Элвис» и Кейт Бланшетт за работу в картине «Тар».
Академия отметила Керри Кондон и Барри Кеогана за лучшие женскую и мужскую роли второго плана в фильме «Банши Инишерина», а также Эмму Макки в номинации «Восходящая звезда». 27-летняя актриса прославилась благодаря роли Мейв Уайли в сериале Netflix «Сексуальное просвещение».