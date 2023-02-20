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20 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023

В Лондоне наградили победителей престижной кинопремии
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19 февраля прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По красной дорожке мероприятия прошли звезды мирового кинематографа: Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Томпсон, Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Аня Тейлор-Джой, Джейми ДорнанПатрик Стюарт и многие другие. Кроме того, гостями вечера стали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала военная драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на романе Эриха Марии Ремарка. Фильм рассказывает о 19-летнем Пауле Боймере и его одноклассниках, которые отправляются на фронт и познают все ужасы Первой мировой войны.

Лента также получила «бронзовые маски» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший звук». Кинокартина лидирует по числу номинаций на премию BAFTA — всего она заявлена в 14 категориях.

В актерских номинациях призов удостоились Остин Батлер за главную роль в байопике «Элвис» и Кейт Бланшетт за работу в картине «Тар».

Академия отметила Керри Кондон и Барри Кеогана за лучшие женскую и мужскую роли второго плана в фильме «Банши Инишерина», а также Эмму Макки в номинации «Восходящая звезда». 27-летняя актриса прославилась благодаря роли Мейв Уайли в сериале Netflix «Сексуальное просвещение».

Все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»
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Керри Кондон
Kerry Condon
Мишель Йео
Michelle Yeoh
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Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Барри Кеоган
Barry Keoghan
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Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
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Остин Батлер
Austin Butler
На Западном фронте без перемен
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Тар
Элвис
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Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
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Эмма Макки
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