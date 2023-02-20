Дочь Глаголевой назвала «ударом по самооценке» съемки в ее фильме

Анна Нахапетова и Вера Глаголева | Источник: PersonaStars

Дочь народной артистки Веры Глаголевой актриса Анна Нахапетова назвала съемки в фильме матери «Две женщины» 2014 года «ударом по своей самооценке», так как всю ее роль вырезали. Этим Нахапетова поделилась в интервью «Газете.Ru».

По словам артистки, ей досталась небольшая роль служанки Кати. Ради этих съемок, а также для знакомства с британским актером Рэйфом Файнсом она отказалась от гастролей с Большим театром.

«Несмотря на то, что было очень обидно лишиться роли на экране, месяц, проведенный рядом с Файнсом, оставил неизгладимые впечатления, — призналась Нахапетова. — Помню, мама даже где-то в интервью сказала: "Знаю, что Аня на меня обиделась из-за роли. Наверное, эта моя служанка Катя просто мешала общей концепции фильма. Не знаю"».

«Две женщины» — костюмная романтическая трагикомедия по мотивам пьесы Тургенева, вышедшая на экраны в 2014 году. Помимо Рэйфа Файнса, в нем снялись Анна Астраханцева, Александр Балуев, Сильви Тестю и другие.