Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»

В преддверии выхода продолжения сериала «И снова здравствуйте!» онлайн-платформа «Иви» представила первые кадры новых серий, в которых зрители увидят полюбившихся героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Аглаи Тарасовой, а также Павла Чинарева и Любови Толкалиной.
В первом сезоне Борис (Мерзликин) собирается завязать с шантажом и грабежом и открыть кондитерскую. Однако героя убивают, он воскресает и планирует выяснить, кто его «заказал» и украл все сбережения.
В новой части криминальной комедии герой намерен довести дело до конца. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным.
К актерскому составу в новых сериях также присоединились Игорь Миркурбанов, Николай Наумов, Илья Любимов и Полина Гухман. Режиссером проекта, который вошел в топ-5 лучших российских сериалов 2022, по-прежнему выступает Егор Чичканов. По словам директора департамента собственного производства «Иви» Вадима Соколовского, в продолжении нас ждут «не совсем обычный, но интересный для зрителя жанр криминальной экшен комедии, прекрасный актерский ансамбль, очень динамичный сюжет и новые повороты».
Премьера второго сезона сериала «И снова здравствуйте!» состоится в 2023 году, точная дата пока не известна.