Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»

В первом сезоне Борис (Мерзликин) собирается завязать с шантажом и грабежом и открыть кондитерскую. Однако героя убивают, он воскресает и планирует выяснить, кто его «заказал» и украл все сбережения.

В новой части криминальной комедии герой намерен довести дело до конца. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным.