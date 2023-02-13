В первом трейлере «Флэша» появились два Бэтмена

В первом трейлере супергеройского фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли появились два Бэтмена в исполнении актеров Майкла Китона и Бена Аффлека.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5280417581773?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету фильма, Барри Аллен (Флэш) хочет использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти мать, убитую много лет назад, однако это меняет ситуацию к худшему. «Я полностью сломал вселенную», — восклицает герой Миллера.

В трейлере также можно увидеть кадры из фильма «Человек из стали» 2013 года с актером Генри Кавиллом в главной роли. «Я создал мир без мета-людей, и теперь нас некому защищать», — говорит Барри, когда силы генерала Зода вторгаются на Землю. Именно тогда и возвращается Бэтмен в исполнении Майкла Китона.

Премьера фильма назначена на 16 июня 2023 года. Режиссером кинокартины выступил Андрес Мускетти.