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13 февраля 2023, новость

В первом трейлере «Флэша» появились два Бэтмена

Супергероя в фильме исполнят Бен Аффлек и Майкл Китон

В первом трейлере супергеройского фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли появились два Бэтмена в исполнении актеров Майкла Китона и Бена Аффлека.

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По сюжету фильма, Барри Аллен (Флэш) хочет использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти мать, убитую много лет назад, однако это меняет ситуацию к худшему. «Я полностью сломал вселенную», — восклицает герой Миллера.

В трейлере также можно увидеть кадры из фильма «Человек из стали» 2013 года с актером Генри Кавиллом в главной роли. «Я создал мир без мета-людей, и теперь нас некому защищать», — говорит Барри, когда силы генерала Зода вторгаются на Землю. Именно тогда и возвращается Бэтмен в исполнении Майкла Китона.

Премьера фильма назначена на 16 июня 2023 года. Режиссером кинокартины выступил Андрес Мускетти.

В августе 2022 года сообщалось о том, что киностудия Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера. В апреле 2022 года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул, также Миллера обвиняли в хулиганстве. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить.

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