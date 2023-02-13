На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру

Наставники шоу «Голос. Дети»: Баста, МакSим и Егор Крид

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец намерена жаловаться в прокуратуру на наставников шоу «Голос. Дети» Басту, МакSим и Егора Крида, но при этом не будет добиваться возбуждения уголовного дела. Так в разговоре с «Газетой.Ru» омбудсмен прокомментировала свой пост, в котором назвала артистов «пособниками сатанизма» и обещала обратиться в «компетентные органы».

«Никто не жаждет крови, я не намерена добиваться уголовных дел. Мы просто хотим, чтобы наставниками на государственном канале были люди, которые не вызывают такого отвращения и беспокойства у родителей. Тут не только внешний вид. Тут и манера держаться, и содержание песен того же самого Крида, Басты».

Омбудсмен также заявила, что Баста, МакSим и Егор Крид «не достойны того, чтобы молодежь брала с них пример». По мнению Волынец, кресла наставников должны занять певица Виктория Черенцова и автор композиции «Я русский» Ярослав Дронов (Shaman).