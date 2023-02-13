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13 февраля 2023, новость

На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру

Омбудсмен Ирина Волынец заявила, что Баста, МакSим и Егор Крид «не достойны того, чтобы молодежь брала с них пример»
Наставники шоу «Голос. Дети»: Баста, МакSим и Егор Крид

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец намерена жаловаться в прокуратуру на наставников шоу «Голос. Дети» Басту, МакSим и Егора Крида, но при этом не будет добиваться возбуждения уголовного дела. Так в разговоре с «Газетой.Ru» омбудсмен прокомментировала свой пост, в котором назвала артистов «пособниками сатанизма» и обещала обратиться в «компетентные органы».

«Никто не жаждет крови, я не намерена добиваться уголовных дел. Мы просто хотим, чтобы наставниками на государственном канале были люди, которые не вызывают такого отвращения и беспокойства у родителей. Тут не только внешний вид. Тут и манера держаться, и содержание песен того же самого Крида, Басты».

Омбудсмен также заявила, что Баста, МакSим и Егор Крид «не достойны того, чтобы молодежь брала с них пример». По мнению Волынец, кресла наставников должны занять певица Виктория Черенцова и автор композиции «Я русский» Ярослав Дронов (Shaman).

Напомним, ранее стало известно, что в «Голос» вернулись Баста и Полина Гагарина, а Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые окажутся в красных креслах. Яна Чурикова, ранее выступившая ведущей детской версии проекта, вновь появится в этой роли вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева.

Новый, одиннадцатый сезон проекта стартует на «Первом канале» в ближайшее время.

Баста, Гагарина и новые наставники на съемках «Голоса»
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