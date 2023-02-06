Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»

Баста на съемках шоу «Голос»

К премьере готовится новый, одиннадцатый сезон популярного шоу «Голос»: съемки проекта уже стартовали, и в ближайшее время первый выпуск выйдет в эфир «Первого канала».

Как стало известно, наставниками в «Голосе 11» станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Владимир Пресняков дебютирует в проекте, а Антон Беляев, ставший одним из самых ярких участников и вышедший в полуфинал второго сезона, впервые займет красное кресло.

«Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда, — рассказывает Пресняков. — Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на “Голос” узнать, как и о чем сейчас поет наша страна».