Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»

К премьере готовится новый, одиннадцатый сезон популярного шоу «Голос»: съемки проекта уже стартовали, и в ближайшее время первый выпуск выйдет в эфир «Первого канала».
Как стало известно, наставниками в «Голосе 11» станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Владимир Пресняков дебютирует в проекте, а Антон Беляев, ставший одним из самых ярких участников и вышедший в полуфинал второго сезона, впервые займет красное кресло.
«Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда, — рассказывает Пресняков. — Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на “Голос” узнать, как и о чем сейчас поет наша страна».
Участие в традиционных «слепых» прослушиваниях примут чуть больше сотни самых ярких вокалистов, успешно показавших себя на очных кастингах, — профессионалы и просто увлеченные музыкой люди всех возрастов и занятий из разных уголков России и СНГ.
Ведущей «Голоса» стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск. Ведущей в пятом сезоне шоу «Голос 60+» вместо Нагиева выступила Лариса Гузеева.