Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»

В Москве стартовали съемки нового, 11-го сезона популярного вокального конкурса «Голос».
Как стало известно ранее, в проект вернулись Баста и Полина Гагарина, а Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые окажутся в красных креслах. Яна Чурикова, ранее выступившая ведущей детской версии проекта, вновь появится в этой роли вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева.
Ранее Владимир Пресняков, дебютирующий в роли наставника «Голоса», рассказал: «Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда, — рассказывает Пресняков. — Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на “Голос” узнать, как и о чем сейчас поет наша страна».
Антон Беляев, принимавший участие во втором сезоне проекта и вышедший в полуфинал, прокомментировал свою новую роль лаконично: «Снова иду в "Голос"!»
Участие в традиционных «слепых» прослушиваниях примут чуть больше сотни самых ярких вокалистов, успешно показавших себя на очных кастингах, — профессионалы и просто увлеченные музыкой люди всех возрастов и занятий из разных уголков России и СНГ.
Премьера «Голоса 11» состоится на «Первом канале» в ближайшее время.