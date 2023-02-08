Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»

Ранее Владимир Пресняков, дебютирующий в роли наставника «Голоса», рассказал: «Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда, — рассказывает Пресняков. — Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на “Голос” узнать, как и о чем сейчас поет наша страна».