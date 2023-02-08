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8 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»

Опубликованы первые кадры из студии, где проходят «слепые» прослушивания
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Фото: «Первый канал»

В Москве стартовали съемки нового, 11-го сезона популярного вокального конкурса «Голос».

Как стало известно ранее, в проект вернулись Баста и Полина Гагарина, а Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые окажутся в красных креслах. Яна Чурикова, ранее выступившая ведущей детской версии проекта, вновь появится в этой роли вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева.

Ранее Владимир Пресняков, дебютирующий в роли наставника «Голоса», рассказал: «Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда, — рассказывает Пресняков. — Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на “Голос” узнать, как и о чем сейчас поет наша страна».

Антон Беляев, принимавший участие во втором сезоне проекта и вышедший в полуфинал, прокомментировал свою новую роль лаконично: «Снова иду в "Голос"!»

Участие в традиционных «слепых» прослушиваниях примут чуть больше сотни самых ярких вокалистов, успешно показавших себя на очных кастингах, — профессионалы и просто увлеченные музыкой люди всех возрастов и занятий из разных уголков России и СНГ.

Премьера «Голоса 11» состоится на «Первом канале» в ближайшее время.

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