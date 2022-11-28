Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»

На «Первом канале» готовится к премьере юбилейный, десятый сезон популярного шоу «Голос. Дети». Его ведущей вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева выступит Яна Чурикова, ее соведущей стала Агата Муцениеце.
«Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты, — подчеркивает бессменная ведущая “Фабрики звезд”. — У нас с участниками много общего — они первый раз выходят на эту большую сцену, а я первый раз веду “Голос”. Так что пройдем через все испытания вместе!»
Судейские кресла, как уже сообщалось ранее, заняли опытные наставники Баста и Егор Крид, а также МакSим, для которой этот сезон детского «Голоса» станет дебютным.
«Я редко участвую в телепередачах, но мне нравится заниматься с детьми — как в своей школе искусств, так и дома, где у меня две дочки как раз того возраста, что и участники “Голоса”, — признается исполнительница. — Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников».
За победу в новом сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов со всех уголков России, от Владивостока и Уссурийска до Тулы и Белгорода.
Первый выпуск юбилейного сезона «Голоса. Дети» выйдет в эфир 9 декабря в 21.45.