Названо имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска»

В эфире презентации четвертого сезона шоу «Маска» было названо имя пятого члена жюри.
Вместе с певицей Валерией, Региной Тодоренко, Тимуром Родригезом и Филиппом Киркоровым оценивать номера участников будет Алексей Воробьев, принявший участие в третьем сезоне проекта в образе Монстрика. В третьем сезоне пятым членом жюри был Тимур Батрутдинов, во втором — Александр Ревва, в первом — Гарик Мартиросян.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что пятый член жюри отвечает за «юморное настроение и подколы остальных членов жюри». Также он рассказал, что в новом сезоне будет выпуск, посвященный 55-летию Валерии.
Ранее ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал о костюмах четвертого сезона шоу.