Названо имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска»

В эфире презентации четвертого сезона шоу « Маска » было названо имя пятого члена жюри.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что пятый член жюри отвечает за «юморное настроение и подколы остальных членов жюри». Также он рассказал, что в новом сезоне будет выпуск, посвященный 55-летию Валерии.