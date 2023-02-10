Наверх
10 февраля 2023, новость

Названо имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска»

Стало известно, кто присоединится к Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Филиппу Киркорову
Алексей Воробьев | Источник: PersonaStars

В эфире презентации четвертого сезона шоу «Маска» было названо имя пятого члена жюри.

Вместе с певицей Валерией, Региной Тодоренко, Тимуром Родригезом и Филиппом Киркоровым оценивать номера участников будет Алексей Воробьев, принявший участие в третьем сезоне проекта в образе Монстрика. В третьем сезоне пятым членом жюри был Тимур Батрутдинов, во втором — Александр Ревва, в первом — Гарик Мартиросян.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что пятый член жюри отвечает за «юморное настроение и подколы остальных членов жюри». Также он рассказал, что в новом сезоне будет выпуск, посвященный 55-летию Валерии.

Ранее ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал о костюмах четвертого сезона шоу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Регина Тодоренко
Валерия
Ведущий «Маски» пошутил об участнике в костюме Скунса
Алексей Воробьев
Alex Sparrow
Гарик Мартиросян
Филипп Киркоров
Вячеслав Макаров
Тимур Батрутдинов
Тимур Родригез
Александр Ревва
Маска
Ведущую «Давай поженимся!» разоблачили в танцевальном телешоу
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Ведущий «Маски» ответил на вопрос о своем будущем в шоу
Рудковская объяснила, почему отказывается от участия в «Маске»
Ведущий «Маски» объяснил свой уход из шоу «Однажды в России»
Алсу ответила на обвинения в использовании фонограммы в шоу
Победитель «Маски» стал судьей в шоу «Ты супер! 60+»
Гришаева призналась, что ей не понравилось участвовать в «Маске»
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Мухомором из «Маски» оказался актер «Улиц разбитых фонарей»
Козерогом в шоу «Маска» оказался внук Пугачевой
Покинувшая «Маску» певица рассказала, что могло ее выдать
Стало известно, кто выступал в костюме Малыша в шоу «Маска»
В шоу «Маска» разоблачили Леопарда
Анубис довел до слез беременную Тодоренко в шоу «Маска»
Стало известно, кто скрывался в костюме Осьминога на шоу «Маска»
Стало известно, кто был Джокером в шоу «Маска»
Нонна Гришаева рассказала о полученной на «Маске» травме
Выбывшая из «Маски» Джанабаева рассказала о трудных съемках
Бабкина и Воробьев снимаются в новом шоу талантов: первые фото
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Новые костюмы и Батрутдинов в жюри: первый выпуск новой «Маски»
Глюкоза-фея, Дава-жених: фото со съемок нового шоу со звездами
Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне
Певец Алексей Воробьев рассказал о пережитом инсульте
Валерия, Киркоров, Тодоренко на съемках новогодней «Маски»
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Воробьев рассказал о подарке от отца Анджелины Джоли
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Валерия не узнала своего мужа, скрывавшегося в костюме Ананаса
Максим Галкин прокомментировал слухи об участии в шоу «Маска»
Валерия, Ревва, Тодоренко на съемках шоу «Маска»: первые фото
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Воробьев снимается в голливудском фильме про президента США
Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
47-летняя Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Воробьев поделился впечатлениями от работы в Голливуде
Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Назван победитель шоу «Маска»
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
Новые трейлеры
Очень плохая семейка
Дублированный трейлер №2
Эйр
Трейлер (англ.)
Лютер: Павшее солнце
Трейлер (англ.)
Мое прекрасное несчастье
Дублированный трейлер
Краски
Тизер-трейлер (англ.)
Консультант
Трейлер (англ.)
Связь
Трейлер (англ., фр.)
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь