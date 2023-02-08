Ведущий «Маски» пошутил об участнике в костюме Скунса

Вячеслав Макаров

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров в разговоре с «Вокруг ТВ» заявил, что в новом сезоне проекта выступят 14 новых участников.

Он уточнил, что среди новых костюмов конкурсантов появятся Скунс и Шаурма. Телеведущий считает, что эти образы увидели свет потому, что нашлись участники, которые выбрали такие костюмы. Макаров в шутку предположил, что конкурсант в образе Скунса должен быть «в меру противным».

«Я даже не знаю, кто может быть таким в меру противным. Таким человеком, которого в определенный момент если тронуть, то он начинает вонять. Просто придется выяснить, кто этот Скунс», — резюмировал телеведущий.

Известно, что в четвертом сезоне проекта «Маска» участники появятся в костюмах Ворона, Горностая, Гусеницы, Дикобраза, Лисенка, Мамонтенка, Мандрила, Пиковой Дамы, Пуделя, Скорпиона, Скунса, Феникса, Хомяка и Шаурмы. Как и прежде, под масками будут скрываться знаменитости, а жюри в лице Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко — угадывать их имена. Имя пятого члена жюри пока держится в секрете.