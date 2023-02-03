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3 февраля 2023, новость

Режиссер «Титаника» ответил на вопрос о желании изменить фильм

Джеймс Кэмерон предположил, что сам мало изменился с момента выхода картины
Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон на съемках «Титаника» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос о том, есть ли у него желание изменить фильм «Титаник». Об этом сообщает The Independent.

Кинематографист заявил, что не стал бы ничего менять в своей работе. «Я не думаю, что сейчас я умнее, чем был тогда. На самом деле я, вероятно, потерял несколько клеток мозга с тех пор. Я думаю, что за эти годы я научился в художественном отношении не сомневаться в себе», — сказал он.

Режиссер предположил, что мало изменился с момента выхода картины, и отметил, что если бы его сейчас попросили снять «Титаник», получился бы такой же фильм, как и в 1997 году.

«Мы получили 14 номинаций на премию "Оскар". У нас 11 побед, мы заработали больше денег, чем любой другой фильм в истории. Мы продолжаем зарабатывать на этом большие деньги», — напомнил Кэмерон об успехах «Титаника».

В январе стало известно, что «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. С 10 февраля этого года в кинотеатрах начнут показывать улучшенную и отреставрированную версию картины. «Титаник» уже выходил в прокат повторно в 2017 и 2020 годах.

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