Режиссер «Титаника» ответил на вопрос о желании изменить фильм

Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон на съемках «Титаника» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос о том, есть ли у него желание изменить фильм «Титаник». Об этом сообщает The Independent.

Кинематографист заявил, что не стал бы ничего менять в своей работе. «Я не думаю, что сейчас я умнее, чем был тогда. На самом деле я, вероятно, потерял несколько клеток мозга с тех пор. Я думаю, что за эти годы я научился в художественном отношении не сомневаться в себе», — сказал он.

Режиссер предположил, что мало изменился с момента выхода картины, и отметил, что если бы его сейчас попросили снять «Титаник», получился бы такой же фильм, как и в 1997 году.

«Мы получили 14 номинаций на премию "Оскар". У нас 11 побед, мы заработали больше денег, чем любой другой фильм в истории. Мы продолжаем зарабатывать на этом большие деньги», — напомнил Кэмерон об успехах «Титаника».