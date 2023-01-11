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11 января 2023, новость

Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз

В честь 25-летия с даты премьеры картину покажут в улучшенной и отреставрированной версии
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, «Титаник», 1997 год

Полнометражный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма на  своем канале.

С 10 февраля этого года в кинотеатрах начнут показывать улучшенную и отреставрированную версию картины. «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году, уже выходил в прокат повторно в 2017 и 2020 годах.

В 2017 году кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теории фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо ДиКаприо, смог бы выжить в конце картины.

Кроме того, в недавнем интервью Джеймс Кэмерон заявил, что в феврале 2023 года опубликует в журнале National Geographic подробные результаты научных экспериментов, которые он проводил совместно с каскадерами и экспертами по гипотермии, воссоздав условия, в которых находились герои, и проверив различные теории и способы их спасения.

10 удивительных фактов о фильме «Титаник»
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