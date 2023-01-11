Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, «Титаник», 1997 год

Полнометражный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма на своем канале.

С 10 февраля этого года в кинотеатрах начнут показывать улучшенную и отреставрированную версию картины. «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году, уже выходил в прокат повторно в 2017 и 2020 годах.

В 2017 году кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теории фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо ДиКаприо, смог бы выжить в конце картины.