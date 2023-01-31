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31 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской

Звезды посетили презентацию многосерийного байопика «Раневская»
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В театре им. Моссовета, где Фаина Раневская служила почти 30 лет, состоялся премьерный показ многосерийной драмы-байопика «Раневская» о жизни легендарной актрисы.

Проект гостям вечера представили исполнительница главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук и другие актеры: Александр Домогаров, Ирина Гринева, — а также генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали Ирина БезруковаНастасья Самбурская, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Андрей Гайдулян, Алексей Филимонов, Анна Котова-Дерябина, Владислав Ветров, Елизавета Моряк, Сергей Филин, Иван КокоринАврора, Алена Водонаева, Елена Валюшкина и другие.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями о совместной работе в театре им. Моссовета со зрителями поделился народный артист РФ Евгений Стеблов.

Многосерийная драма расскажет о жизненном и творческом пути народной артистки СССР Фаины Раневской. История начинается в Таганроге, где юная Фанни Фельдман, которую все считают странноватой, мечтает о театре, в то время как ее пытаются выдать замуж. Сбежав в Москву, она штурмует столичные театры и целыми днями ходит на прослушивания, но получает отказ за отказом. Однако Фаина не сдается и упорно идет навстречу своей мечте.

Сериал «Раневская» можно будет увидеть с 8 февраля на платформе Kion.

Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе
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