Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской

Многосерийная драма расскажет о жизненном и творческом пути народной артистки СССР Фаины Раневской. История начинается в Таганроге, где юная Фанни Фельдман, которую все считают странноватой, мечтает о театре, в то время как ее пытаются выдать замуж. Сбежав в Москву, она штурмует столичные театры и целыми днями ходит на прослушивания, но получает отказ за отказом. Однако Фаина не сдается и упорно идет навстречу своей мечте.