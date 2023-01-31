Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской

В театре им. Моссовета, где Фаина Раневская служила почти 30 лет, состоялся премьерный показ многосерийной драмы-байопика «Раневская» о жизни легендарной актрисы.
Проект гостям вечера представили исполнительница главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук и другие актеры: Александр Домогаров, Ирина Гринева, — а также генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.
Гостями премьеры и первыми зрителями стали Ирина Безрукова, Настасья Самбурская, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Андрей Гайдулян, Алексей Филимонов, Анна Котова-Дерябина, Владислав Ветров, Елизавета Моряк, Сергей Филин, Иван Кокорин, Аврора, Алена Водонаева, Елена Валюшкина и другие.
В ходе мероприятия своими воспоминаниями о совместной работе в театре им. Моссовета со зрителями поделился народный артист РФ Евгений Стеблов.
Многосерийная драма расскажет о жизненном и творческом пути народной артистки СССР Фаины Раневской. История начинается в Таганроге, где юная Фанни Фельдман, которую все считают странноватой, мечтает о театре, в то время как ее пытаются выдать замуж. Сбежав в Москву, она штурмует столичные театры и целыми днями ходит на прослушивания, но получает отказ за отказом. Однако Фаина не сдается и упорно идет навстречу своей мечте.
Сериал «Раневская» можно будет увидеть с 8 февраля на платформе Kion.