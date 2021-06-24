Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе

Компания Star Media приступила к съемкам 8-серийной драмы «Фаина» о жизни легенды советского кино Фаины Раневской. Проект по заказу «Первого канала» приурочен к 125-летию артистки, юбилей отмечается в августе 2021 года.
Сериал расскажет о жизни Раневской с самой юности: 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, а каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. О жизни актрисы до сих пор ходят легенды и слухи, но авторы проекта обещают показать, какой была настоящая Раневская — за кулисами и вне камер.
Режиссером ленты выступает Дмитрий Петрунь («Тест на беременность»):
Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью.
После долгих месяцев проб из сотен претенденток на роль Фаины Георгиевны была утверждена актриса Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья Империи», «Таинственная страсть»). Она отмечает, что не пытается в точности копировать великую актрису, а создает «некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей».
Какие чувства я испытываю, приступая к съемкам нашего сериала? Страх, страх и еще раз страх. Задача воплотить на экране настоящую легенду – это катастрофический уровень ответственности. Но мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле, – глупо и пытаться на это претендовать.
Работа над сериалом «Фаина» продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на «Первом канале».