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24 июня 2021, фоторепортажСъемки

Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе

Проект приурочен к 125-летию со дня рождения артистки
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Компания Star Media приступила к съемкам 8-серийной драмы «Фаина» о жизни легенды советского кино Фаины Раневской. Проект по заказу «Первого канала» приурочен к 125-летию артистки, юбилей отмечается в августе 2021 года.

Сериал расскажет о жизни Раневской с самой юности: 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, а каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. О жизни актрисы до сих пор ходят легенды и слухи, но авторы проекта обещают показать, какой была настоящая Раневская — за кулисами и вне камер.

Режиссером ленты выступает Дмитрий Петрунь («Тест на беременность»): 

Новость
20 цитат Фаины Раневской, которые нужно запомнить на всю жизнь
Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью.

После долгих месяцев проб из сотен претенденток на роль Фаины Георгиевны была утверждена актриса Мариэтта Цигаль-ПолищукКрылья Империи», «Таинственная страсть»). Она отмечает, что не пытается в точности копировать великую актрису, а создает «некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей».

Какие чувства я испытываю, приступая к съемкам нашего сериала? Страх, страх и еще раз страх. Задача воплотить на экране настоящую легенду – это катастрофический уровень ответственности. Но мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле, – глупо и пытаться на это претендовать. 
Мариэтта Цигаль-Полищук

Работа над сериалом «Фаина» продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на «Первом канале».

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