Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе

Сериал расскажет о жизни Раневской с самой юности: 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, а каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. О жизни актрисы до сих пор ходят легенды и слухи, но авторы проекта обещают показать, какой была настоящая Раневская — за кулисами и вне камер.