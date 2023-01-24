Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Те обстоятельства, что актер Михаил Ефремов работает в колонии, участвует в общественной жизни и возместил ущерб пострадавшим, увеличивают его шансы на замену тюремного наказания принудительными работами, считает адвокат Константин Кудряшов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

По словам Кудряшова, человек, осужденный за совершение тяжкого преступления, имеет право просить заменить ему наказание на более мягкое, в данном случае на принудительные работы, по отбытии не менее одной трети срока наказания. «При этом там засчитывается домашний арест, время до вступления приговора в силу, то есть если посчитать, я думаю, что одна треть прошла», — отмечает адвокат.

В судебном заседании по рассмотрению прошения вправе участвовать прокурор, сказал адвокат. Кроме того, обязательно учитывается мнение администрации колонии, и оно играет достаточно большую роль.

Кудряшов назвал три основных фактора, которые суд учитывает при рассмотрении прошения: поведение осужденного (соотношение дисциплинарных взысканий и поощрений), отношение к учебе или труду. Также рассматривается, возместил ли человек ущерб, уклонялся ли он от этого.

Напомним, находясь в колонии, Михаил Ефремов снял фильм о самом себе, а в другой картине принял участие в качестве актера. Обе ленты были показаны в рамках девятого Всероссийского кинофестиваля работ осужденных.

«Это основные факторы, плюс еще учитывают отношение к содеянному. Это полуформализм: судья спрашивает, как относитесь к содеянному, человек, как правило, говорит, отношусь отрицательно, раскаиваюсь, понимаю, что так делать нельзя», — рассказал адвокат.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.