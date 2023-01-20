Перезапуск «Сплетницы» закрыли после двух сезонов

Съемки сериала «Сплетница» | Источник: Legion-Media.ru

Перезапуск сериала «Сплетница» закрыли после двух сезонов. Об этом пишет Variety.

26 января зрители увидят финал проекта. «Хотя мы не продвигаемся вперед с третьим сезоном "Сплетницы", мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории», — говорится в заявлении представителей HBO.