Наверх
20 января 2023, новость

Перезапуск «Сплетницы» закрыли после двух сезонов

Новый сериал выходил с 2021 года
Съемки сериала «Сплетница» | Источник: Legion-Media.ru

Перезапуск сериала «Сплетница» закрыли после двух сезонов. Об этом пишет Variety.

26 января зрители увидят финал проекта. «Хотя мы не продвигаемся вперед с третьим сезоном "Сплетницы", мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории», — говорится в заявлении представителей HBO.

Новая «Сплетница», основанная на одноименном сериале телеканала The CW, начала выходить в 2021 году. В центре сюжета, как и в оригинальном шоу, — избалованные студенты престижной частной школы на Манхэттене, использующие социальные сети для распространения сплетен.

Главные роли в перезапуске исполнили Эмили Элин Линд («Доктор Сон»), Эли Браун («Список „Гори все огнем“»), Томас Доэрти («Наследники 2»), Эван Мок, Джордан Александер, Саванна Ли Смит. Продюсером выступал Джошуа Сафран, работавший и над оригинальной «Сплетницей», в которой снимались Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Чейс Кроуфорд.

Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сплетница
Сплетница
«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после выхода первого сезона
На ТНТ подтвердили информацию о закрытии «Импровизации»
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Шоу популярной американской ведущей закроют после 19 лет в эфире
ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной
При до конца! Вдохновляющий цитатник для женщин из сериалов
Новое поколение: молодые актеры на съемках ремейка «Сплетницы»
Новые трейлеры
Крик 6
Трейлер (англ.)
Дорогой Эдвард
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Трейлер (англ.)
Эскортница
Трейлер
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Марлоу
Трейлер (англ.)
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь