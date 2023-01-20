Перезапуск «Сплетницы» закрыли после двух сезонов

Перезапуск сериала «Сплетница» закрыли после двух сезонов. Об этом пишет Variety.
26 января зрители увидят финал проекта. «Хотя мы не продвигаемся вперед с третьим сезоном "Сплетницы", мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории», — говорится в заявлении представителей HBO.
Новая «Сплетница», основанная на одноименном сериале телеканала The CW, начала выходить в 2021 году. В центре сюжета, как и в оригинальном шоу, — избалованные студенты престижной частной школы на Манхэттене, использующие социальные сети для распространения сплетен.
Главные роли в перезапуске исполнили Эмили Элин Линд («Доктор Сон»), Эли Браун («Список „Гори все огнем“»), Томас Доэрти («Наследники 2»), Эван Мок, Джордан Александер, Саванна Ли Смит. Продюсером выступал Джошуа Сафран, работавший и над оригинальной «Сплетницей», в которой снимались Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Чейс Кроуфорд.