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19 января 2023, новость

88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии

Артист подчеркнул, что намерен вылечиться и вернуться на сцену
Олег Басилашвили | Источник: PersonaStars

Народный артист Олег Басилашвили сообщил в беседе с «Пятым каналом» об ухудшении здоровья.

88-летний Басилашвили признался, что чувствует себя плохо из-за болезни. По словам артиста, в ближайшее время у него назначен спектакль, однако он не уверен, что сможет выступить.

«Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — заявил актер.

Басилашвили отметил, что намерен вылечиться и вернуться на сцену. На 24 января запланирован спектакль «Лето одного года» с участием актера, билеты на постановку уже распроданы.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, снимался в картинах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные». В 2021—2022 годах артист дважды перенес коронавирус.

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