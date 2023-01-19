88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии

Народный артист Олег Басилашвили сообщил в беседе с «Пятым каналом» об ухудшении здоровья.
88-летний Басилашвили признался, что чувствует себя плохо из-за болезни. По словам артиста, в ближайшее время у него назначен спектакль, однако он не уверен, что сможет выступить.
«Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — заявил актер.
Басилашвили отметил, что намерен вылечиться и вернуться на сцену. На 24 января запланирован спектакль «Лето одного года» с участием актера, билеты на постановку уже распроданы.
Олег Басилашвили — советский и российский актер, снимался в картинах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные». В 2021—2022 годах артист дважды перенес коронавирус.