88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии

Олег Басилашвили | Источник: PersonaStars

Народный артист Олег Басилашвили сообщил в беседе с «Пятым каналом» об ухудшении здоровья.

88-летний Басилашвили признался, что чувствует себя плохо из-за болезни. По словам артиста, в ближайшее время у него назначен спектакль, однако он не уверен, что сможет выступить.

«Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — заявил актер.