Заболевший коронавирусом Басилашвили рассказал о своем состоянии

Олег Басилашвили | Источник: PersonaStars

Заразившийся коронавирусом актер Олег Басилашвили в беседе с NEWS.ru заявил, что в данный момент находится дома без признаков заболевания. Он также предположил, что является лишь носителем COVID.

«Все нормально, я дома, никаких признаков нет. Видимо, я носителем являюсь. Температуры нет, ничего нет», — рассказал Басилашвили.