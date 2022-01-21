Заболевший коронавирусом Басилашвили рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусом актер Олег Басилашвили в беседе с NEWS.ru заявил, что в данный момент находится дома без признаков заболевания. Он также предположил, что является лишь носителем COVID.
«Все нормально, я дома, никаких признаков нет. Видимо, я носителем являюсь. Температуры нет, ничего нет», — рассказал Басилашвили.
Олег Басилашвили — советский и российский актер, снимался в картинах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».
Год назад Басилашвили уже перенес коронавирусную инфекцию — его выписали из больницы 9 января 2021 года.