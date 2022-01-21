Наверх
21 января 2022, новость

Заболевший коронавирусом Басилашвили рассказал о своем состоянии

Год назад актер уже перенес COVID-19
Олег Басилашвили | Источник: PersonaStars

Заразившийся коронавирусом актер Олег Басилашвили в беседе с NEWS.ru заявил, что в данный момент находится дома без признаков заболевания. Он также предположил, что является лишь носителем COVID.

«Все нормально, я дома, никаких признаков нет. Видимо, я носителем являюсь. Температуры нет, ничего нет», — рассказал Басилашвили.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, снимался в картинах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».

Год назад Басилашвили уже перенес коронавирусную инфекцию — его выписали из больницы 9 января 2021 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Служебный роман
1 р.
Небеса обетованные
Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве
Вокзал для двоих
Осенний марафон
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева
Олег Басилашвили
Проклова рассказала, когда выйдет на сцену после инсульта
Певец Алексей Воробьев рассказал о пережитом инсульте
Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте
Сын 85-летнего Куравлева рассказал о госпитализации отца
53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом
Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
Асмус рассказала о проблемах со здоровьем и отказах от съемок
75-летний Добрынин впервые после болезни появился на телевидении
Бузова вернулась в больницу после побега ради съемок шоу
Раскрыты подробности госпитализации Светличной
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Дмитрий Шепелев переболел коронавирусом
Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19
В Москве в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова
СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину провели операцию
ТНТ приостановил съемки шоу «Игра»
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы
Джоли и команда «Вечных» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Бузова заявила о пропавшем голосе
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом
Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой
62-летняя Лариса Гузеева попала в Коммунарку
71-летний Джефф Бриджес победил лимфому и коронавирус
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
88-летний Станислав Любшин госпитализирован после спектакля
Упавший с крыши актер «Папиных дочек» рассказал о восстановлении
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте
Шукшина заявила о «вирусе бескультурья», поразившем Россию
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Актера «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу со съемок
71-летнего актера Бориса Щербакова госпитализировали
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
Шэрон Стоун пригрозили увольнением за агитацию вакцинации
Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации
Боярский сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом
Басков экстренно отменил выступление из-за состояния здоровья
Татьяну Догилеву выписали из больницы
Звезда «Гладиатора» отстоял многотысячную очередь ради вакцины
Новые трейлеры
Номинация
Трейлер
Камон камон
Дублированный трейлер
Капитан Волконогов бежал
Трейлер
Властелин колец
Тизер (англ.)
Не сработало
Трейлер (дубл.)
Бэтмен
Дублированный трейлер №2
Викинги: Вальхалла
Тизер (дубл.)
Хочу замуж
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь