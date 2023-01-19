Внучка Чарли Чаплина получила роль злодейки в «Аватаре 3»

Уна Чаплин | Источник: Legion-Media.ru

Продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау в интервью Screen Rant заявил, что внучка Чарли Чаплина сыграет отрицательную героиню в третьей части франшизы Джеймса Кэмерона.

Героиню Уны Чаплин будут звать Варанг, она исполнит роль главы племени Огня среди коренных народов планеты Пандоры На'ви. Ландау уточнил, что этот персонаж будет более отрицательной фигурой, чем другие представители племени аборигенов.

«Есть хорошие люди, и есть плохие люди, то же самое справедливо и для На'ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?» — отметил продюсер.

Также Ландау опроверг слухи об участии во франшизе Вина Дизеля. Он заявил, что актер, будучи поклонником киносерии, как-то раз появился на съемочной площадке в качестве гостя, и это было вырвано из контекста и неверно истолковано.