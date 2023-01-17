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17 января 2023, новость

Мистический сериал с Козловским продлили на второй сезон

Медицинская драма с элементами мистики «13 клиническая» получит продолжение
Данила Козловский на съемках сериала «13-я клиническая»

Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским в главной роли продлен на 2-й сезон. Подробности новых серий пока не раскрываются.

В первом сезоне, помимо Козловского, снялись Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков, Владимир Стеклов, Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина и другие. Режиссером выступил Клим Козинский

Сюжет рассказывает о хирурге Кирилле, борящемся с неизлечимой болезнью. Герой устраивается на работу в необычную больницу, в которой пациенты страдают от недугов сверхъестественного происхождения.

Премьера проекта состоялась в декабре 2022 года.

Ранее Козловский признался, что роль в сериале «13 клиническая» стала одной из самых трудных в его карьере.

Козловский и Исакова в белых халатах на съемках сериала
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