Мистический сериал с Козловским продлили на второй сезон

Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским в главной роли продлен на 2-й сезон. Подробности новых серий пока не раскрываются.
В первом сезоне, помимо Козловского, снялись Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков, Владимир Стеклов, Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина и другие. Режиссером выступил Клим Козинский.
Сюжет рассказывает о хирурге Кирилле, борящемся с неизлечимой болезнью. Герой устраивается на работу в необычную больницу, в которой пациенты страдают от недугов сверхъестественного происхождения.
Премьера проекта состоялась в декабре 2022 года.
Ранее Козловский признался, что роль в сериале «13 клиническая» стала одной из самых трудных в его карьере.