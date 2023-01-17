Мистический сериал с Козловским продлили на второй сезон

Данила Козловский на съемках сериала «13-я клиническая»

Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским в главной роли продлен на 2-й сезон. Подробности новых серий пока не раскрываются.

Сюжет рассказывает о хирурге Кирилле, борящемся с неизлечимой болезнью. Герой устраивается на работу в необычную больницу, в которой пациенты страдают от недугов сверхъестественного происхождения.

Премьера проекта состоялась в декабре 2022 года.

Ранее Козловский признался, что роль в сериале «13 клиническая» стала одной из самых трудных в его карьере.