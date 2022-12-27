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27 декабря 2022, новость

Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере

Актер отметил, что «зритель стал более взыскательным и требовательным»
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Фото: онлайн-кинотеатр Kion

Актер Данила Козловский во время работы над сериалом «13 клиническая» признался, что роль стала одной из самых трудных в его карьере. Об этом сообщили в пресс-службе Kion.

«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и одновременно самых интересных профессиональных вызовов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень», — поделился Козловский.

«13 клиническая» — фэнтези-драма о клинике, где лечат болезни сверхъестественного происхождения. Туда попадает (сначала как пациент, а потом как сотрудник) смертельно больной хирург (Козловский).

Также в проекте снялись Паулина Андреева и Виктория Исакова. Режиссером выступил Клим Козинский, ранее снявший черную комедию «Вне себя» с Евгением Стычкиным

Премьера «13 клинической» состоялась в онлайн-кинотеатре «Иви» 22 декабря, а 29 декабря на платформе Kion будут доступны все эпизоды сериала.

6.5
13 клиническая
2022/Россия18+драмафантастикатриллердетективмистика
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