Критики назвали лучший фильм 2022 года

Стали известны победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана».
Награду за лучшую женскую роль получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине «Тар». В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме «Кит».
В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила исполнительница главной роли в проекте «Эйфория» Зендая. Награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоился Боб Оденкерк, снявшийся в шоу «Лучше звоните Солу».
Лучшим фильмом в комедийном жанре стал «Достать ножи: Стеклянная луковица», а лучшим анимационным проектом — «Пиноккио», снятый Гильермо дель Торо. Шоу «Лучше звоните Солу» победил в номинации «Лучший драматический сериал».
Ранее были названы победители премии «Золотой глобус 2023».