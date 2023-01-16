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16 января 2023, новость

Критики назвали лучший фильм 2022 года

В США наградили лауреатов премии Critics’ Choice Movie Awards
Мишель Йео в фильме «Все везде и сразу» | Источник: Legion-Media.ru

Стали известны победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана».

Награду за лучшую женскую роль получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине «Тар». В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме «Кит».

В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила исполнительница главной роли в проекте «Эйфория» Зендая. Награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоился Боб Оденкерк, снявшийся в шоу «Лучше звоните Солу».

Лучшим фильмом в комедийном жанре стал «Достать ножи: Стеклянная луковица», а лучшим анимационным проектом — «Пиноккио», снятый Гильермо дель Торо. Шоу «Лучше звоните Солу» победил в номинации «Лучший драматический сериал».

Ранее были названы победители премии «Золотой глобус 2023».

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