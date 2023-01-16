Критики назвали лучший фильм 2022 года

Мишель Йео в фильме «Все везде и сразу» | Источник: Legion-Media.ru

Стали известны победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана».

Награду за лучшую женскую роль получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине «Тар». В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме «Кит».

В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила исполнительница главной роли в проекте «Эйфория» Зендая. Награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоился Боб Оденкерк, снявшийся в шоу «Лучше звоните Солу».