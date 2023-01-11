От Спилберга до драконов: названы победители «Золотого глобуса 2023»

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Звезды на красной дорожке

Ведущим вечера выступил актер и стендап-комик Джеррод Кармайкл.

Главный приз

Премию в главной номинации — «Лучший драматический фильм» — получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Кинематографист также был назван лучшим режиссером за эту работу.

«Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драме» получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис», снятом Базом Лурманом. Лучшей драматической актрисой названа Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».

Лучшими актером и актрисой в комедии/мюзикле стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Сериальные награды