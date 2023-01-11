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11 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

От Спилберга до драконов: названы победители «Золотого глобуса 2023»

Церемония награждения состоялась в Калифорнии
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Звезды на красной дорожке

Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус 2023». Церемония вручения состоялась в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. По красной дорожке прошли гости и звезды мероприятия: Мишель Йео, Марго Робби, Сальма ХайекСелена Гомес, Хилари Суэнк, Тим Бертон, Хайди Клум, Эндрю Гарфилд, Джейми Ли Кертис, Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

Ведущим вечера выступил актер и стендап-комик Джеррод Кармайкл. 

Главный приз

Премию в главной номинации — «Лучший драматический фильм» — получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Кинематографист также был назван лучшим режиссером за эту работу.

«Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драме» получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис», снятом Базом Лурманом. Лучшей драматической актрисой названа Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».

Лучшими актером и актрисой в комедии/мюзикле стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Сериальные награды

В номинации «Лучший драматический сериал» победу одержал «Дом Дракона», обошедший «Корону», «Озарк», «Разделение» и «Лучше звоните Солу». Среди комедий и мюзиклов лауреатом стала «Начальная школа “Эбботт”», оставив без награды нашумевший проект «Уэнсдэй». 

Наград за роли в сериалах удостоились Кевин КостнерЙеллоустоун»), Джереми Аллен УайтМедведь»), ЗендаяЭйфория»), Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»), Эван ПитерсМонстр: История Джеффри Дамера»), Аманда СайфредВыбывшая»).

Смотрите полный список победителей и номинантов «Золотого глобуса 2023»

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Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Кинта Брансон
Quinta Brunson
«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»
Хайди Клум
Heidi Klum
Уэнсдэй
Кевин Костнер
Kevin Costner
Остин Батлер
Austin Butler
Начальная школа «Эбботт»
Селена Гомес
Selena Gomez
Элвис
Корона
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Медведь
Дом Дракона
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
Йеллоустоун
Выбывшая
Хилари Суэнк
Hilary Swank
Джереми Аллен Уайт
Jeremy Allen White
Озарк
Банши Инишерина
Лучше звоните Солу
Тим Бертон
Tim Burton
Марго Робби
Margot Robbie
Зендая
Zendaya
Баз Лурман
Baz Luhrmann
Аманда Сайфред
Amanda Seyfried
Тар
Эйфория
Кейли Куоко
Kaley Cuoco
1 р.
Все везде и сразу
Элвис Пресли
Elvis Presley
Разделение
Фабельманы
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
Монстр: История Джеффри Дамера
Эван Питерс
Evan Peters
Сальма Хайек
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