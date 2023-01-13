Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену

Художественный руководитель Театра Сатиры, актер театра и кино Сергей Газаров в день 65-летнего юбилея выйдет на сцену. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
На день юбилея у него назначено праздничное шоу «Староновогодний кабачок». «Я особенно никак не встречаю свой юбилей, потому что у нас спектакль "Староновогодний кабачок"». Мы его играем 12 и 13 января, и я в нем тоже участвую», — поделился Газаров.
Шоу, уточнил он, было специально придумано к Старому Новому году. Среди 50 выходящих в рамках этого спектакля на сцену артистов — президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт, актрисы Вера Васильева и Наталья Селезнева. По словам Газарова, он играет худрука Театра Сатиры, поэтому ему не пришлось «вживаться в образ».
Лучшим подарком для себя в день рождения, признался Газаров, он посчитал стремление зрителей в театр. «Чтобы они все стремились сюда, это на самом деле будет лучшим подарком», — заявил худрук.
Сергей Газаров дебютировал в кино в 1980 году, снимаясь в эпизодических ролях. Первая его главная роль — латиноамериканец Рауль Санчес в сатирической комедии «Выигрыш одинокого коммерсанта». За годы своей карьеры снялся в таких фильмах и сериалах, как «Экипаж», «Крымский мост», «Везет», «Либерея: Охотники за сокровищами», а также в многосерийном детективе «Художник», ставшем лучшим российским сериалом по итогам 2022 года.