Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену

Сергей Газаров | Источник: PersonaStars

Художественный руководитель Театра Сатиры, актер театра и кино Сергей Газаров в день 65-летнего юбилея выйдет на сцену. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

На день юбилея у него назначено праздничное шоу «Староновогодний кабачок». «Я особенно никак не встречаю свой юбилей, потому что у нас спектакль "Староновогодний кабачок"». Мы его играем 12 и 13 января, и я в нем тоже участвую», — поделился Газаров.

Шоу, уточнил он, было специально придумано к Старому Новому году. Среди 50 выходящих в рамках этого спектакля на сцену артистов — президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт, актрисы Вера Васильева и Наталья Селезнева. По словам Газарова, он играет худрука Театра Сатиры, поэтому ему не пришлось «вживаться в образ».