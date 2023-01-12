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12 января 2023, новость

Победа звезды «Дамера» на «Золотом глобусе» разъярила мать жертвы маньяка

Женщина заявила, что актер должен был призвать Голливуд прекратить рассказывать истории об убийцах
Эван Питерс | Источник: Legion-Media.ru

Победа актера Эвана Питерса на «Золотом глобусе» разъярила мать одной из жертв известного американского убийцы-каннибала Джеффри Дамера. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью TMZ.

10 января Питерс получил награду за роль в сериале от Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера». По словам Ширли, матери жертвы Дамера Тони Хьюза, в своей благодарственной речи Питерс должен был упомянуть семьи, которые и по сей день испытывают боль из-за преступлений маньяка, а также призвать Голливуд положить конец рассказам историй об убийцах и прославлению их имен.

После вручения премии Питерс поделился, как тяжело было сниматься в сериале. Женщина отметила, что ни к чему хорошему награда актера не приведет. По ее мнению, это только добавляет горя семьям людей, убитых Дамером, «снова и снова вспоминающих трагедию».

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» об одном из самых известных серийных убийц США, получившем прозвище «Монстр из Милуоки», стартовал в 2022 году.

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