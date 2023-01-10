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10 января 2023, новость

Дарья Мороз оценила нашумевшую сцену с Асмус и Янковским

Актриса назвала работу коллег в «Тексте» роскошной
Дарья Мороз | Источник: PersonaStars

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о постельной сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для онлайн-канала FAMETIME TV.

Артистка назвала секс-сцену роскошной. «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила актриса.

Фильм «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус, Александром Петровым и Иваном Янковским в главных ролях вышел в 2019 году. Звезда снималась в откровенных сценах, из-за чего в сети затем разгорелся скандал.

Вскоре после премьеры, летом 2022 года, Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе, отметив, что «Текст» не стал причиной, подтолкнувшей их к этому решению.

Позже актриса заявляла, что не отказалась бы от съемок в «Тексте», даже зная о травле и угрозах.

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