Дарья Мороз оценила нашумевшую сцену с Асмус и Янковским

Дарья Мороз | Источник: PersonaStars

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о постельной сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для онлайн-канала FAMETIME TV.

Артистка назвала секс-сцену роскошной. «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила актриса.

Фильм «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус, Александром Петровым и Иваном Янковским в главных ролях вышел в 2019 году. Звезда снималась в откровенных сценах, из-за чего в сети затем разгорелся скандал.

Вскоре после премьеры, летом 2022 года, Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе, отметив, что «Текст» не стал причиной, подтолкнувшей их к этому решению.