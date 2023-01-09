В Госдуме допустили возвращение западных новинок в прокат в РФ

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российских кинотеатров.

«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин.

Он напомнил, что подобный законопроект хотели внести в 2022 году, однако его раскритиковали представители индустрии. По словам депутата, эксперты видели в этой идее риск для онлайн-кинотеатров, однако Горелкин убежден, что законопроект о принудительном лицензировании затронет лишь оффлайн.

В июле 2022 года спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране.

В декабре профильный комитет Совета Федерации по экономической политике рассказал о падении сборов российских кинотеатров.

Напомним, в начале марта из-за спецоперации на Украине зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures и Universal Pictures.