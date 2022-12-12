В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70 процентов

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике рассказал о падении сборов российских кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.

«Отрасль приводит следующие цифры: уровень падения сборов 56-70 процентов (при таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать кинотеатры)», — говорится в письме, направленном главой комитета Совфеда Андреем Кутеповым помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

По данным комитета, размер убытка в отрасли составил 4,5 миллиарда рублей, а масса кинотеатров начала показы фильмов только по выходным из-за отсутствия материала.