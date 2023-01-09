Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино

Актер Брэд Питт планирует «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Об этом сообщает таблоид Page Six.
По словам источника издания, актер намерен эмигрировать во Францию и полностью уйти из кино. «[Подумывает] заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели. Просто хочет жить в этом мире», — подчеркнул собеседник издания.
Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью и в настоящее время решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст». По его мнению, актер, вероятнее всего, продолжит сниматься в кино, но будет «держаться подальше» от кинобизнеса.
Ранее сообщалось, что бывшая супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон намерена подать на него в суд из-за продажи компании Plan B, которую чета основала в 2001 году. После развода с Дженнифер в 2005-м Брэд стал ее единоличным владельцем. Отмечается, что сейчас Питт решил продать компанию. Энистон, в свою очередь, заявила о своих правах на эти деньги и предъявила иск на сумму в 100 миллионов долларов.