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28 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры

Актеры вместе появятся в черной комедии «Танцуй, Селедка!»
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В Краснодарском крае снимают черную комедию «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. Актеры сыграют дочь и отца.

По сюжету, главная героиня Жанна узнает, что ее отец при смерти, и возвращается в город детства. Жанна не общалась с ним последние 20 лет — с тех пор, как он бросил семью. Она не успевает застать родителя живым и собирается уехать обратно в Москву сразу же, как организует похороны. Однако в какой-то момент героине начинает казаться, что дух покойного отца общается с ней и требует провести последний день вместе.

Помимо Бортич и Майкова, в картине снялись Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова и другие.

Режиссером выступила Александра Лупашко, снявшая короткометражный фильм «2050» и работавшая над «Елками 8» и «Елками 9».

Дата выхода фильма «Танцуй, Селедка!» пока не называется.

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