Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры

По сюжету, главная героиня Жанна узнает, что ее отец при смерти, и возвращается в город детства. Жанна не общалась с ним последние 20 лет — с тех пор, как он бросил семью. Она не успевает застать родителя живым и собирается уехать обратно в Москву сразу же, как организует похороны. Однако в какой-то момент героине начинает казаться, что дух покойного отца общается с ней и требует провести последний день вместе.