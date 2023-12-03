Узнав о том, что ее отец находится при смерти, Жанна возвращается из Москвы в свой родной город. Папа ушел из семьи двадцать лет назад, и с тех пор девушка не общалась с ним. Но и теперь такой шанс, кажется, уже не представится: Жанна не успевает застать его живым. Теперь она должна организовать похороны, а потом вернуться обратно в Москву. Но в ее планы вмешивается кое-что неожиданное. Или кое-кто. Призрак отца преследует Жанну, требуя от дочери провести один последний день вместе.

«Танцуй, Селедка!» (2023) — черная комедия с Александрой Бортич и Павлом Майковым.