Джуду Лоу — 50: роли, за которые обожают актера

Обворожительный британец отмечает красивую круглую дату, а мы вспоминаем дорогие сердцу кинообразы Джуда Лоу: от красавчика Алфи до чувственного понтифика, от Ватсона до Каренина. Листайте фотогалерею!