Актер Самойленко объяснил свое отсутствие в новых «Папиных дочках»

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко, сыгравший дантиста Андрея Антонова в сериале «Папины дочки», рассказал, почему он не будет участвовать в продолжении шоу. Его слова передает Starhit.

Артист признался, что продюсеры сериала не связались с ним после того, как предложили вернуться в проект. «Да, меня не будет. Предложение поступало, но как-то... Сказали, свяжутся, когда появится сценарий, но сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня», — прокомментировал Самойленко причину своего отсутствия в новом сезоне.

Актер также отметил, что не обижается на режиссера Александра Жигалкина. Однако он добавил, что ему было неприятно из-за сложившейся ситуации.

Ранее стало известно о съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. К своим ролям вернутся Андрей Леонов, известный по роли отца пятерых детей Сергея Васнецова, актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь Машу, и Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.

По информации Mash, в сериале не будет участвовать Екатерина Старшова, известная по роли младшей дочери в семье Васнецовых Пуговки. По словам ее матери, артистка находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.