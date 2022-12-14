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14 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским

Звезды посетили спецпоказ мистической драмы «13 клиническая»
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13 декабря в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мистического сериала «13 клиническая».

Сериал представили автор сценария и продюсер Андрей Золотарев, а также снявшиеся в нем актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Татьяна Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко. Исполнители главных ролей — Данила Козловский, Паулина Андреева и Виктория Исакова — посетить показ лично не смогли.

Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Екатерина Кабак, Джаник Файзиев, Алена Водонаева, Илья Маланин, Мария Андреева, Софья Присс и многие другие знаменитости.

В центре сюжета «13 клинической» — необычная московская клиника, где лечат болезни, вызванные сверхъестественными причинами. Каждая серия будет рассказывать об одном или нескольких медицинских кейсах и постепенно раскрывать биографии главных героев. 

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Центральный персонаж истории — талантливый, амбициозный и самолюбивый хирург Кирилл (эту роль исполнил Козловский). Герой неизлечимо болен и попадает в 13-ю клиническую как пациент, но в итоге остается в ней в качестве врача, ведь только в стенах больницы он может продлить себе жизнь.

Сериал «13 клиническая» будет доступен в онлайн-кинотеатре IVI с 22 декабря.

Не пропустите этот и другие главные сериалы зимы 2022-2023.

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