Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским

В центре сюжета «13 клинической» — необычная московская клиника, где лечат болезни, вызванные сверхъестественными причинами. Каждая серия будет рассказывать об одном или нескольких медицинских кейсах и постепенно раскрывать биографии главных героев.

Центральный персонаж истории — талантливый, амбициозный и самолюбивый хирург Кирилл (эту роль исполнил Козловский). Герой неизлечимо болен и попадает в 13-ю клиническую как пациент, но в итоге остается в ней в качестве врача, ведь только в стенах больницы он может продлить себе жизнь.