Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским

13 декабря в киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мистического сериала «13 клиническая».
Сериал представили автор сценария и продюсер Андрей Золотарев, а также снявшиеся в нем актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Татьяна Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко. Исполнители главных ролей — Данила Козловский, Паулина Андреева и Виктория Исакова — посетить показ лично не смогли.
Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Екатерина Кабак, Джаник Файзиев, Алена Водонаева, Илья Маланин, Мария Андреева, Софья Присс и многие другие знаменитости.
В центре сюжета «13 клинической» — необычная московская клиника, где лечат болезни, вызванные сверхъестественными причинами. Каждая серия будет рассказывать об одном или нескольких медицинских кейсах и постепенно раскрывать биографии главных героев.
Центральный персонаж истории — талантливый, амбициозный и самолюбивый хирург Кирилл (эту роль исполнил Козловский). Герой неизлечимо болен и попадает в 13-ю клиническую как пациент, но в итоге остается в ней в качестве врача, ведь только в стенах больницы он может продлить себе жизнь.
Сериал «13 клиническая» будет доступен в онлайн-кинотеатре IVI с 22 декабря.
Не пропустите этот и другие главные сериалы зимы 2022-2023.