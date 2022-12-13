Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса

«У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования», — отметил представитель Disney. Отмечается, что Кэмерон пропустит премьеру фильма « Аватар: Путь воды » в Лос-Анджелесе.

В начале ноября Кэмерон рассказал о возможном завершении франшизы «Аватар». Кинематографист заявил, что третья часть проекта может стать последней. При этом изначально планировалось, что выйдет пять фильмов. Как отметил Кэмерон, если франшиза будет невыгодной, он откажется от идеи снимать пять картин.