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13 декабря 2022, новость

Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса

Джеймс Кэмерон сдал положительный тест на COVID
Джеймс Кэмерон | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования», — отметил представитель Disney. Отмечается, что Кэмерон пропустит премьеру фильма «Аватар: Путь воды» в Лос-Анджелесе.

В начале ноября Кэмерон рассказал о возможном завершении франшизы «Аватар». Кинематографист заявил, что третья часть проекта может стать последней. При этом изначально планировалось, что выйдет пять фильмов. Как отметил Кэмерон, если франшиза будет невыгодной, он откажется от идеи снимать пять картин.

Напомним, ранее были объявлены номинанты премии «Золотой глобус 2023». «Аватар: Путь воды» поборется за награду в категории «Лучший драматический фильм» с картинами «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

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