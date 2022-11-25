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25 ноября 2022, новость

Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита

Артист назвал роль в фильме «СамоИрония судьбы» «исполнением мечты»
Филипп Киркоров на съемках фильма «СамоИрония судьбы»

Певец Филипп Киркоров в разговоре с ТАСС заверил, что не будет пытаться «сыграть заново» Ипполита из «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова в новогоднем ремейке.

«Моя роль Ипполита — это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович — это скорее исполнение мечты», — заявил Киркоров.

Певец заявил, что возможность исполнить культовую роль в «культовом фильме всех времен и народов» для него большая ответственность. Киркоров подчеркнул, что взял на себя большой риск, когда согласился сниматься в фильме.

Напомним, ранее были опубликованы новые фото со съемок новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы», где Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а Филипп Киркоров в образе Ипполита заберется в душ, где также исполнит свой хит «Цвет настроения синий».

Также в фильме появятся Люся Чеботина, Сергей Жуков, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и другие.

Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров на съемках «СамоИронии судьбы»
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