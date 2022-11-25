Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита

Филипп Киркоров на съемках фильма «СамоИрония судьбы»

«Моя роль Ипполита — это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович — это скорее исполнение мечты», — заявил Киркоров.

Певец заявил, что возможность исполнить культовую роль в «культовом фильме всех времен и народов» для него большая ответственность. Киркоров подчеркнул, что взял на себя большой риск, когда согласился сниматься в фильме.