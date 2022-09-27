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27 сентября 2022, новость

Калныньш рассказал о реакции на спектакль Хаматовой в Латвии

Актер рассказал, что посмотрел моноспектакль с ее участием Post Scriptum
Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Латвийский актер Ивар Калныньш рассказал о реакции зрителей на спектакль Чулпан Хаматовой, которая ранее покинула Россию и переехала жить в Латвию. Об этом сообщает ФАН.

Артист поведал, что заочно знал актрису и раньше, однако познакомиться с ней лично смог после того, как посетил моноспектакль с ее участием Post Scriptum. По словам Калныньша, ему понравилась постановка.

«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли — театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто», — рассказал актер.

Калныньш добавил, что был приглашен на постановку после того, как в сети распространили информацию о том, что он критикует Хаматову. Артист подчеркнул, что никогда не высказывался об актрисе в негативном ключе.

Напомним, весной Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев».

В августе Хаматова вместе с актером Анатолием Белым, также уехавшим из России,  выступила в Прибалтике в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».

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