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18 ноября 2022, новость

Брэдли Купер сыграет полицейского в ремейке боевика 1968 года

Актер получил главную роль в фильме про детектива Буллитта
Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Брэдли Купер сыграет главную роль в предстоящем фильме Стивена Спилберга о деятельности полицейского Фрэнка Буллитта. Об этом пишет Variety.

Проект является ремейком боевика 1968 года «Детектив Буллитт», снятого Питером Йетсом. Джош Сингер («В центре внимания») пишет сценарий к фильму, который в настоящее время разрабатывается в Warner Bros. Детали сюжета не разглашаются.

В центре сюжета оригинального «Детектива Буллитта», снятого по мотивам романа Роберта Л. Пайка «Немой свидетель», — полицейский, который расследует смерть информатора мафии. Главную роль исполнил Стив Маккуин.

В настоящее время Брэдли Купер занимается постпродакшном картины «Маэстро», в котором он исполнил главную роль и выступил сценаристом, режиссером и продюсером. Премьера фильма ожидается в 2023 году.

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