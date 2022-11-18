Брэдли Купер сыграет полицейского в ремейке боевика 1968 года

Актер Брэдли Купер сыграет главную роль в предстоящем фильме Стивена Спилберга о деятельности полицейского Фрэнка Буллитта. Об этом пишет Variety.
Проект является ремейком боевика 1968 года «Детектив Буллитт», снятого Питером Йетсом. Джош Сингер («В центре внимания») пишет сценарий к фильму, который в настоящее время разрабатывается в Warner Bros. Детали сюжета не разглашаются.
В центре сюжета оригинального «Детектива Буллитта», снятого по мотивам романа Роберта Л. Пайка «Немой свидетель», — полицейский, который расследует смерть информатора мафии. Главную роль исполнил Стив Маккуин.
В настоящее время Брэдли Купер занимается постпродакшном картины «Маэстро», в котором он исполнил главную роль и выступил сценаристом, режиссером и продюсером. Премьера фильма ожидается в 2023 году.