Брэдли Купер сыграет полицейского в ремейке боевика 1968 года

Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Брэдли Купер сыграет главную роль в предстоящем фильме Стивена Спилберга о деятельности полицейского Фрэнка Буллитта. Об этом пишет Variety.

Проект является ремейком боевика 1968 года «Детектив Буллитт», снятого Питером Йетсом. Джош Сингер («В центре внимания») пишет сценарий к фильму, который в настоящее время разрабатывается в Warner Bros. Детали сюжета не разглашаются.

В центре сюжета оригинального «Детектива Буллитта», снятого по мотивам романа Роберта Л. Пайка «Немой свидетель», — полицейский, который расследует смерть информатора мафии. Главную роль исполнил Стив Маккуин.