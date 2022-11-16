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16 ноября 2022, новость

В Японии сняли аниме-адаптацию «Тома и Джерри»

Обе серии японской версии популярного сериала заканчиваются перемирием между мышью и котом
Кадр из аниме-адаптации сериала «Том и Джерри»

Компания Cartoon Network Japan в честь Дня сыра выпустила аниме-адаптацию мультсериала «Том и Джерри», сообщает Crunchyroll.

На данный момент вышло два эпизода аниме по популярному американскому мультсериалу. В первой серии мышонок Джерри крадет кусок сыра с праздничного стола, а кот Том пытается его поймать. Во втором эпизоде Джерри вместе с маленьким мышонком Таффи, появлявшемся также в оригинальном «Томе и Джерри», встречают кота в кондитерской и пытаются ему досадить. Любопытно, что оба выпуска заканчиваются перемирием между Томом и Джерри.

Пока неизвестно, планирует ли Cartoon Network Japan продолжать производство аниме-адаптации «Тома и Джерри».

Кот Том и мышонок Джерри были созданы американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой и впервые появились на экранах в 1940 году. Оригинальный сериал шел до 1972 года. Позже свет увидели и другие многочисленные мультфильмы о приключениях дуэта — как многосерийные, так и полнометражные.

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