В Японии сняли аниме-адаптацию «Тома и Джерри»

Кадр из аниме-адаптации сериала «Том и Джерри»

Компания Cartoon Network Japan в честь Дня сыра выпустила аниме-адаптацию мультсериала «Том и Джерри», сообщает Crunchyroll.

На данный момент вышло два эпизода аниме по популярному американскому мультсериалу. В первой серии мышонок Джерри крадет кусок сыра с праздничного стола, а кот Том пытается его поймать. Во втором эпизоде Джерри вместе с маленьким мышонком Таффи, появлявшемся также в оригинальном «Томе и Джерри», встречают кота в кондитерской и пытаются ему досадить. Любопытно, что оба выпуска заканчиваются перемирием между Томом и Джерри.

Пока неизвестно, планирует ли Cartoon Network Japan продолжать производство аниме-адаптации «Тома и Джерри».