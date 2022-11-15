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15 ноября 2022, новость

Даня Милохин высказался о попадании в черный список звезд на ТВ

Блогер сообщил, что теперь не сможет появляться на российском телевидении
Даня Милохин

TikTok-блогер Даня Милохин в своем Telegram-канале сообщил, что попал в некий черный список звезд.

«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд, и теперь на ТВ в России его не пустят», — написал Милохин в личном блоге.

Предположительно, руководство телеканалов объявило блогеру бойкот после того, как он внезапно покинул шоу «Ледниковый период» и улетел в Дубай. Пока Милохин не назвал точных причин внесения в черный список.

Напомним, Милохин покинул «Ледниковый период» из-за усталости, и его бывшая партнерша Евгения Медведева продолжила участие в проекте с актером Федором Федотовым. За первое выступление пара получила от судей высшую оценку — 12 баллов.

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