Даня Милохин высказался о попадании в черный список звезд на ТВ

Даня Милохин

TikTok-блогер Даня Милохин в своем Telegram-канале сообщил, что попал в некий черный список звезд.

«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд, и теперь на ТВ в России его не пустят», — написал Милохин в личном блоге.

Предположительно, руководство телеканалов объявило блогеру бойкот после того, как он внезапно покинул шоу «Ледниковый период» и улетел в Дубай. Пока Милохин не назвал точных причин внесения в черный список.